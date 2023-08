POL-HAM: In ein Gespräch verwickelt - Diebe erbeuten elf Flaschen Jägermeister

Hamm-Heessen (ots) - Nachdem sie einen Mitarbeiter in ein Gespräch verwickelten, entwendeten vier bislang unbekannte Personen am Dienstag, 15. August, gegen 8.30 Uhr, mehrere Zigarettenschachteln aus einem Lebensmittelgeschäft an der Ahlener Straße. Als der Mitarbeiter des Lebensmittelgeschäftes den Diebstahl bemerkte, waren zwei der vier Diebe gerade dabei den Laden zu verlassen. Die Zigarettenschachteln hatten sie ...

mehr