Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven für das Wochenende 23.-25.06.2023

Wilhelmshaven (ots)

Raub im Metzer Weg / Zeugenaufruf! Gegen 04:00 Uhr am Samstagmorgen wurde der Polizei Wilhelmshaven eine hilflose Person im Metzer Weg mitgeteilt. Diese würde regungslos auf dem Boden liegen. Die eingesetzten Beamten können den 57 Jahre alten Mann ansprechen. Er ist deutlich benommen und hat frische Verletzungen im Gesicht. Er kann sich an nichts erinnern, bemerkt aber, dass ihm seine Geldbörse, das Handy und seine Motorradjacke fehlen würden. Aufgrund der Gesamtumstände wird derzeit von einem Raubdelikt ausgegangen. Nach seinen Angaben sei er von der Marktstraße kommend, am Lokal "Kling Klang" vorbei, in Richtung Metzer Weg/Heimanschrift gelaufen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wilhelmshaven unter 04421-9420 zu melden. Gefährliche Körperverletzung Im Rahmen von Beziehungsstreitigkeiten am Freitagabend, gegen 19:30 Uhr, zwischen einer 15 Jährigen und ihrem 20 Jahre alten Freund, wirft die Beschuldigte eine beschädigte Glasflasche nach ihm. Hierbei trifft sie den Hals und verursacht dort eine größere Schnittwunde, die ambulant im Klinikum versorgt werden musste. Kellereinbrüche in Heppens In zwei Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Gökerstraße wurde zwischen Dienstag und Donnerstagabend eingebrochen. Zumindest aus einem der Kellerräume wurde ein Handtrimmer, eine Heckenschere, ein Ventilator sowie mehrere Kilogramm Fleischwaren entwendet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei WHV (Tel. 9420) zu melden. Vier Außenspiegel abgetreten In der Nacht zu Freitag wurden in der Börsenstraße bei vier dort geparkten Pkw jeweils die rechten Außenspiegel abgetreten. Hinweise nimmt die Polizei Wilhelmshaven unter Tel. 9420 entgegen- Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Freitagabend, gegen 22:00 Uhr, wurde ein 19 Jahre alter Autofahrer im Mühlenweg kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt natürlich untersagt. Am Sonntagmittag, gegen 14:20 Uhr, wurde ein 21 Jahre alter Autofahrer in der Ebertstraße angehalten und kontrolliert. Hier wurde von den Beamten festgestellt, dass zum einen der Fahrer keine Fahrerlaubnis hatte und zum anderen für den benutzten Pkw keine Haftpflichtversicherung mehr besteht. Auch hier wurde die Weiterfahrt untersagt und zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet. Containerbrände Im Neuengrodener Weg geriet am Samstag gegen Mitternacht ein Altpapiercontainer in Vollbrand und gegen 06:00 Uhr in der Holsteinstraße. In beiden Fällen mussten die Brände von der BFW gelöscht werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell