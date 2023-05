Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Mercedesstern entwendet

Trier-Ruwer (ots)

In der Nacht vom 21.05.2023 auf den 22.05.2023 wurde in der Hermeskeiler Straße in Trier-Ruwer der Mercedesstern eines dort abgestellten Mercedes abgebrochen und vermutlich als Trophäe entwendet. Der Schaden beläuft sich auf etwa 200 EUR. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502 91570 in Verbindung zu setzen.

