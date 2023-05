POL-EU: Baustellendiebstahl

Mechernich-Holzheim (ots) - Am 15. Mai kam es um 18.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Mechernich-Holzheim auf der Landstraße 165. Eine 28-jährige Frau aus Mechernich beabsichtigte mit ihrem Pkw von der Landstraße 165, aus Bad Münstereifel kommend, nach links in Fahrtrichtung Mechernich-Harzheim abzubiegen. Beim Abbiegevorgang missachtete die Pkw-Fahrerin auf Höhe ...

mehr