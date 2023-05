Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Sachbeschädigung durch Graffiti

Euskirchen (ots)

In der Zeit vom 12. bis zum 15. Mai kam es in Euskirchen auf der Carl-Koenen-Straße und der Vivaldistraße zu gleich zwei Sachbeschädigungen durch Graffiti.

Noch Unbekannte besprühten die Fassade eines Produktionsgebäudes und die Außenfassade einer Werkstatt mit einem blauen, nicht lesbaren Schriftzug.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Hinweise werden telefonisch an 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell