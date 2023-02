Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 39-jährige Autofahrerin kommt von der Fahrbahn ab und am Baum zum Stehen

Schwaan (ots)

Am 18.02.2023 um 10:25 Uhr befuhr die 39-jährige Deutsche mit ihrem Fahrzeug die L13 in Richtung Schwaan. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde sie zurückgeschleudert und kam auf der anderen Straßenseite an einem weiteren Baum zum Stehen. Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde sie mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Schwaan und Niendorf unterstützten bei der Absicherung der Unfallstelle und befreiten diese von Verschmutzungen. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung des Autos wurde eine Vollsperrung eingerichtet. Der Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.

Kristin Hartfil

Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

