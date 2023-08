BPOLI EBB: Unerlaubte Einreisen gestoppt

Bautzen (ots) - Am vergangenen Wochenende nahm die Bundespolizei im Stadtgebiet von Bautzen insgesamt 49 eingeschleuste Migranten aus Syrien und Algerien in Gewahrsam. 15 Syrer wurden am 4. August um 15:30 Uhr in der Zeppelinstraße, 12 Syrer sowie ein Algerier am 6. August zwischen 08:00 Uhr und 08:45 Uhr am Bahnhof und im Spittelwiesenweg, zwei Syrer und ein Algerier am gleichen Tag um 10:05 Uhr ebenfalls am Bahnhof ...

