Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Dieb auf frischer Tat gestellt

Großschönau (ots)

Bundes- und Landespolizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz stellten am 3. August 2023 in Großschönau einen Ladendieb, der sich in einem Gebüsch versteckt hatte und einige gestohlene Schnapsflaschen und Bratwürste als Diebesgut in seinem Rucksack dabeihatte.

Um 17:15 Uhr entdeckten die Beamten den in Hainewalde lebenden 27-jährigen Tschechen hinter dem DISKA Supermarkt und kontrollierten den polizeilich bekannten Mann. Er hatte kurz zuvor im DISKA zwei Flaschen Rum, eine Flasche Rumlikör und zwei Packungen Bratwürste mitgehen lassen. Er muss sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten und verblieb auf freien Fuß. Das Polizeirevier Zittau-Oberland hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell