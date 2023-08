Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Iranische Migranten in Gewahrsam genommen

Zittau (ots)

Die Bundespolizei hat am 2. August 2023 auf der B 178 an einem Waldgebiet am Zittauer Stadtrand um 14:45 Uhr vier Männer aus dem Iran aufgegriffen. Sie hatten keine Visa oder einen anderen Aufenthaltstitel dabei und waren unerlaubt aus Polen eingereist.

Die Iraner im Alter zwischen 18 und 27 Jahren müssen sich wegen ihrer Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz verantworten. Sie wurden aufgrund gestellter Schutzersuchen an eine Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet.

