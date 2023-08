BPOLI EBB: 13 eingeschleuste Syrer bei Weißenberg abgesetzt

Zittau + Mittelherwigsdorf (ots) - Die Bundespolizei hat in den vergangenen zwei Tagen 14 unerlaubt eingereiste Migranten im Raum Zittau aufgegriffen. Am 31. Juli 2023 wurden um 04:25 Uhr an einer Bushaltestelle in der Bahnhofstraße vier Männer aus Eritrea und um 23:00 Uhr zwei Afghanen in der Görlitzer Straße kontrolliert. Am Folgetag nahmen Beamte um 11:35 Uhr auf der B 178 vier Sudanesen und um 16:20 Uhr vier Syrer ...

mehr