BPOLI EBB: Autofahrer verunfallt auf Flucht nach Tschechien

Seifhennersdorf (ots) - Bundes- und Landespolizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz kontrolliertem am 29. Juli 2023 in Seifhennersdorf um 13:35 Uhr einen 14-jährigen Jugendlichen mit einem nicht versicherten E-Scooter, auf den auch noch eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zukommt. Der in der deutschen Grenzregion lebende Tscheche war in der Zollstraße unterwegs und konnte ...

