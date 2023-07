BPOLI EBB: Neun syrische Migranten aufgegriffen

Bautzen, Ostritz (ots) - Gestern Nachmittag sind in Teichnitz insgesamt 16 syrische, in der vergangenen Nacht in Ostritz nochmals fünf irakische Staatsangehörige aufgegriffen worden. In Teichnitz, einem Ortsteil von Bautzen, waren Anwohner auf ausländisch aussehende Personen aufmerksam geworden. Anschließend informierten sie das Bautzener Polizeirevier über ihre ...

mehr