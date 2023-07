Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Im Bautzener Ortsteil Teichnitz Syrer, in Ostritz Iraker aufgegriffen

Bautzen, Ostritz (ots)

Gestern Nachmittag sind in Teichnitz insgesamt 16 syrische, in der vergangenen Nacht in Ostritz nochmals fünf irakische Staatsangehörige aufgegriffen worden.

In Teichnitz, einem Ortsteil von Bautzen, waren Anwohner auf ausländisch aussehende Personen aufmerksam geworden. Anschließend informierten sie das Bautzener Polizeirevier über ihre Beobachtungen. Die Polizisten trafen später gegen 17.00 Uhr auf eine größere Gruppe, die auf dem Radweg entlang der B96 in Richtung Kleinwelka lief. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach übernahm die Migranten und brachte sie vorerst zum Bundespolizeirevier Zittau. Die Familien, zu denen zwei Frauen, neun Männer und fünf Kinder gehörten, sind mittlerweile an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge übergeben worden.

Die fünf Männer aus dem Irak liefen heute, kurz nach Mitternacht, einer Bundespolizei-Streife in Ostritz, Görlitzer Straße/Bernstädter Straße, in die Arme. Gegenwärtig befinden sich auch diese Migranten im Zittauer Bundespolizeirevier, wo derzeit deren Identität festgestellt wird.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell