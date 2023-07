Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand gelegt - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

In den frühen Morgenstunden des 16.07.2023, gegen 03:00 Uhr wurde der Polizei Gotha ein Brand gemeldet. Hierfür wurde an einem Haus in der Gotthardstraße ein Fenster eingeschlagen und ein Feuer entfacht. Nur durch das schnelle, geistesgegenwärtige Eingreifen des Mitteilers konnte ein hoher Sachschaden vermieden werden. Wer Beobachtungen den Tathergang oder Täter betreffend gemacht hat wird gebeten sich unter Bezugsnummer 0183579/2023 an die Polizei in Gotha zu wenden. (jk)

