Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision mit Laterne und Hauswand

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Eine 23-jährige Fahrzeugführerin kollidierte am Sonntagmorgen gegen 08:10 Uhr in der Eisenacher Landstraße mit einer Straßenlaterne und einer Hauswand. Zuvor hatte die Opelfahrerin die Kontrolle über ihren Pkw verloren und war nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Infolge des Unfalls wurde die 23-Jährige schwer verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Hier erfolgte auch eine Blutentnahme mit der Fahrerin, da ein durchgeführter Drogenvortest positiv auf Amphetamin reagierte. Am Pkw Opel der 23-Jährigen entstand mit 20.000 Euro wirtschaftlicher Totalschaden. Der entstandene Gesamtschaden an der Hauswand und der Straßenlaterne beläuft sich auf 3.500 Euro. (ml)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell