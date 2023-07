Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Unfälle nacheinander verursacht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Gleich doppelt Pech hatte am Freitagmittag um 11:55 Uhr ein Fahrzeugführer in der Reyherstraße, als er gleich zwei Verkehrsunfälle nacheinander verursachte. In Richtung Mozartstraße fahrend touchierte der 73-Jährige zunächst den linken Außenspiegel eines geparkten VW Transporters. Beim anschließenden Versuch in eine nachfolgende Parklücke zu fahren und den Unfall der Polizei zu melden, kollidierte der Fahrer mit einem geparkten Toyota. Es wurde niemand verletzt und alle Fahrzeuge blieben weiterhin fahrbereit. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf 1625 Euro. (ml)

