LPI-GTH: Ohne Führerschein vor der Polizei geflüchtet

Krauthausen (ots) - Eine 81-jährige Frau wurde am Freitag Opfer eine Straftat. Zunächst rief eine männliche Person, welche sich als Polizist ausgab, an, erkundigte sich nach Schmuck und sonstigen Wertgegenständen der Dame. Die gutgläubige Frau gewährte später dem Mann Einlass in ihr Haus. Der Mann stahl Schmuck und Papiere im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Wenig später wurde ein Teil der Beute in einer ...

mehr