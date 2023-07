LPI-GTH: E-Bikes entwendet

Eisenach (ots) - Unter Alkoholeinfluss auf dem Fahrrad wurde am Samstag, gegen 01:30 Uhr, ein 57-Jähriger erwischt. Der Mann geriet in der Adam-Opel-Straße in eine Verkehrskontrolle. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Fahrrades waren die Folge. (Bezugsnummer 0182953/2023). (sus) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion Eisenach Telefon: ...

mehr