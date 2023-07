LPI-GTH: Unfall unter Alkohol

Creuzburg (ots) - Zu einem größeren Brand auf einem Feld bei Creuzburg kam es am Freitagmittag. Bei Mäharbeiten geriet ein Mähdrescher in Brand. Das Feuer breitete sich auf das Getreidefeld aus. Zwei Hektar standen in Flammen. Der Drescher brannte komplett aus. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstanden insgesamt circa 210.000 Euro Sachschaden (Bezugsnummer 0182604/2023). (sus) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Polizeiinspektion ...

