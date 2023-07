Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 12.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Gerstungen (ots)

Ein 44-jährger Hyundaifahrer befuhr am Sonntag, kurz nach 01:00 Uhr, die Marienstraße in Richtung Markt. Auf Höhe der Einmündung "Am Erlenbach" kam er in einer leichten Linkskurve, vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung von 1,45 Promille, nach rechts ab und fuhr gegen eine Mauer. Im weiteren Verlauf wurde der Pkw nach links gegen eine Hauswand geschleudert und kollidierte fortlaufend mit einer Straßenlaterne. Der Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Am nicht mehr fahrbereiten Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, welcher auf circa 10.000 EUR beziffert wird. An der Hauswand und der Straßenlaterne entstand ein Schaden in Höhe von circa 2.200 Euro. Gegen den 44-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet (Bezugsnummer 0183587/2023). (sus)

