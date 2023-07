Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Für drei Türken endet die Zugfahrt in Bautzen

Löbau, Bautzen, Ostritz (ots)

Für drei Türken (22, 23, 28) ging heute Morgen schon nach vier Statio-nen eine Fahrt mit der Länderbahn zu Ende. Das Personal des Zuges hatte die Bundespolizeiinspektion Ebersbach über das ausweislose Trio informiert, welches am Bahnhof in Löbau zugestiegen war. Schließlich nahm eine Streife die Drei am Bahnhof in Bautzen in Empfang und brachte es zur Dienststelle. Dort gaben die Männer zu Protokoll, dass sie mit einem Lkw von Istanbul bis nach Deutschland geschleust wurden. Ob vier Afghanen und ein Inder ggf. auch mit der Bahn fahren wollten, ist dagegen noch unklar. Die fünf Migranten im Alter von 24 bis 33 Jahren waren heute, ungefähr zeitgleich zu der Feststellung in Bautzen, an der Fußgängerbrücke am Bahnhof Ostritz angetroffen worden. Weil auch sie nicht im Besitz von Dokumenten und damit unerlaubt eingereist waren, wurden sie zum Bundespolizeirevier Zittau mitgenommen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell