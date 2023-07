Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Syrer, Iraker und ein Türke werden in Bautzen und Ostritz von der Bundespolizei in Gewahrsam genommen

Bautzen, Ostritz (ots)

Gestern hat die Bundespolizei in Bautzen und in Ostritz in vier Fällen zu verschiedenen Zeitpunkten Syrer, Iraker und einen Türken in Gewahrsam genommen.

Zunächst stellte eine Streife der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit Pirna gegen 02.30 Uhr sechs Männer in Ostritz fest. Diese hielten sich an einer Bushaltestelle auf.

Die Ortslage spielte später am Abend nochmals eine Rolle, als gegen 18.45 Uhr eine vierköpfige Personengruppe ergriffen wurde. Diese Personengruppe war nachweislich in Ostritz über die Grenzbrücke nach Deutschland gelaufen.

Zwischenzeitlich wurden gegen 03.30 Uhr sieben Männer vor dem Bautzener Bahnhof, Rathenauplatz und gegen 04.15 Uhr dann nochmals in der Stadt (Schliebenstraße) sechs Männer durch Einsatzkräfte der örtlichen Bundespolizeiinspektion Ebersbach aufgegriffen.

Nach Abschluss der polizeilichen Bearbeitung sind die Migranten, deren Alter zwischen 18 und 43 Jahren liegt, an verschiedene Erstaufnahmeeinrichtungen im Freistaat Sachsen übergeben worden.

