Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt/Fahren ohne Fahrerlaubnis/Bedrohung

Pracht (ots)

Am Donnerstag, 15.06.2023, gegen 21.30 Uhr, wurde ein 42-jähriger alkoholisierter Mann durch den Gastgeber von einer privaten Geburtstagsfeier in Pracht, Grubenstraße, verwiesen. Dies nahm er zum Anlass, den Gastgeber zu bedrohen und anschließend mit einem Kleinkraftrad wegzufahren. Der Beschuldigte konnte später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da ein Atemalkoholtest positiv reagierte, erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Zudem konnte festgestellt werden, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurden die entsprechenden Strafverfahren eingeleitet. Zur etwa gleichen Zeit wurde auch ein Reifen am geparkten Pkw des Gastgebers beschädigt. Sachdienliche Hinweise hierzu sind an die Polizei Altenkirchen zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell