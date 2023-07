BPOLI EBB: BMW ohne Nummernschilder gestoppt

Löbau, Bautzen, Ostritz (ots) - Für drei Türken (22, 23, 28) ging heute Morgen schon nach vier Statio-nen eine Fahrt mit der Länderbahn zu Ende. Das Personal des Zuges hatte die Bundespolizeiinspektion Ebersbach über das ausweislose Trio informiert, welches am Bahnhof in Löbau zugestiegen war. Schließlich nahm eine Streife die Drei am Bahnhof in Bautzen in Empfang und brachte es zur Dienststelle. Dort gaben die ...

mehr