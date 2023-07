Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Durchsuchungsmaßnahme in der Stadt und im Landkreis Celle Gemeinsame Pressemitteilung der StA Lüneburg, Zw. Celle und der Polizei Celle

Celle (ots)

Am heutigen Tage (04.07.2023), wurde in den frühen Morgenstunden im Bereich der Stadt Celle und im Landkreis Celle eine größer angelegte Durchsuchungsaktion in mehreren Objekten nach Betäubungsmitteln und Bargeld bis zur Mittagszeit durchgeführt.

Die Ermittlungsverfahren wegen des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen richten sich gegen insgesamt vier weibliche und fünf männliche Beschuldigte im Alter von 17 bis 49 Jahren.

Art und Umfang der aufgefundenen Beweismittel können zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden.

Bei der Durchsuchung wurde eine Person leicht verletzt und ein Hund wurde erschossen. Es kam zu Sachschäden, weil Haustüren mitunter zwangsweise geöffnet werden mussten. Festgenommen wurde niemand.

In die Durchsuchungsmaßnahme waren neben den Beamten der Polizeiinspektion Celle auch die Bereitschaftspolizei sowie Teile der Spezialeinheiten eingebunden.

