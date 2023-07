POL-CE: 9x Kfz-Spiegel in Eschede beschädigt / gestohlen - Zeugen gesucht

Polizeiinspektion Celle

Eschede (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag (30.06.2023 - 01.07.2023), in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr, ist es in Eschede im Bereich der Grünackerstraße (sechs Mal), der Rebberlaher Straße (ein Mal), der Eichendorffstraße (ein Mal) und der Kantstraße (ein Mal) zu insgesamt zu neun Sachbeschädigungen an Kfz-Spiegeln bzw. Diebstählen von Kfz-Spiegeln gekommen.

Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass von unbekannten Täter(n) in acht Fällen das Spiegelglas der jeweils linken und/oder rechten Seitenspiegel herausgebrochen bzw. beschädigt und in einem Fall der gesamte Seitenspiegel abgebrochen wurde. Ein Spiegelglas wurde im näheren Umfeld der Tatorte von einer Zeugin aufgefunden.

Nach bisherigen Ermittlungen standen fünf von neun beschädigten PKW am Straßenrand, drei PKW in der Grundstückseinfahrt bzw. unter einem Carport. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 1800 EUR geschätzt. Die Polizei Eschede hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die etwas von diesen Vorfällen mitbekommen haben, werden darum gebeten, sich bei der Polizei Eschede oder bei der Polizei Celle zu melden.

Polizei Eschede:

Uelzener Straße 5, 29348 Eschede Tel.: 05142 / 98876-0

Polizei Celle:

Jägerstraße 1, 29221 Celle 05141 / 277-0

