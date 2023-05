POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fahrrad in Berne sichergestellt +++ Eigentümer gesucht

Delmenhorst (ots) - Am Donnerstag, 25. Mai 2023, gegen 18.30 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Mann aus Polen mit einem Transporter die Straße Hinterm Holz. Zwischen der Dingsteder Straße und dem Twiestweg hielt er an und setzte zurück. Dabei übersah er den hinter ihm stehenden Audi einer 47-jährigen Frau aus der Gemeinde Hatten. Durch die Kollision entstanden Gesamtschäden in Höhe von 7.000 Euro. Rückfragen bitte an: ...

