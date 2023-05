POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Hatten

Delmenhorst (ots) - Am Donnerstag, 25. Mai 2023, 10:00 Uhr, befuhr ein 54-jähriger Lkw-Fahrer aus der Gemeinde Dötlingen die Moorbeker Straße in Richtung Amelhauser Straße. An der Einmündung musste er verkehrsbedingt anhalten. Ihm folgte eine 63-jährige Frau aus Wildeshausen, die auf das Halten zu spät reagierte und mit einem Volvo gegen den Lkw fuhr. Am Pkw der Frau entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der ...

