Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in eine Kletterhalle in der Gemeinde Wardenburg +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Personen sind in der Gemeinde Wardenburg in eine Kletterhalle eingebrochen und haben erheblichen Schaden verursacht. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von Mittwoch, 24. Mai 2023, 23.00 Uhr, bis Donnerstag, 25. Mai 2023, 07.55 Uhr, hebelten sie die Tür zur Kletterhalle in der Dietrich-Dannemann-Straße auf und gelangten darüber in das Gebäude. In der Halle wurden weitere Türen gewaltsam geöffnet. Aus dem Verwaltungstrakt entwendeten sie etwas Bargeld. Hoher Schaden entstand insbesondere dadurch, dass ein Kaffeevollautomat entwendet wurde und bis zum Entdecken der Tat Wasser aus dem Zulauf in den Bistrobereich lief. Wie hoch der entstandene Schaden ist, konnte noch nicht eingegrenzt werden.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

