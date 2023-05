POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Pkw-Brand im Stadtgebiet +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Zum wiederholten Male ist am Freitag, 26. Mai 2023, ein Imbisswagen in der Stedinger Straße in Delmenhorst das Ziel von Einbrechern gewesen. Gegen 0:45 Uhr verschafften sich zwei Personen gewaltsamen Zutritt zum Verkaufswagen, der auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums steht. Sie wurden auf frischer Tat von Beamten der Polizei gestellt und hatten ...

mehr