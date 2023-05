Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Einbruch in einen Imbisswagen +++ Tatverdächtige gestellt

Delmenhorst (ots)

Zum wiederholten Male ist am Freitag, 26. Mai 2023, ein Imbisswagen in der Stedinger Straße in Delmenhorst das Ziel von Einbrechern gewesen.

Gegen 0:45 Uhr verschafften sich zwei Personen gewaltsamen Zutritt zum Verkaufswagen, der auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums steht. Sie wurden auf frischer Tat von Beamten der Polizei gestellt und hatten bereits Münzgeld aus einer Kasse an sich genommen. Die beiden jugendlichen Tatverdächtigen aus Ganderkesee wurden erkennungsdienstlich behandelt und anschließend an Erziehungsberechtigte übergeben.

Gegen die Jugendlichen ist ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Diebstahls eingeleitet worden. Es besteht der zudem der Verdacht, dass beide mit zuvor entwendeten Fahrrädern nach Delmenhorst gefahren waren. Am Tatort wurden ein schwarzes Damenrad des Herstellers Godewind und ein rot-schwarzes Mountainbike von Stevens sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell