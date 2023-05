Delmenhorst (ots) - Nach dem Brand einer Lagerhalle eines Fahrradhandels in der Golzwarder Straße in Brake haben Brandursachenermittler der Polizei Brake zusammen mit einem Brandsachverständigen den Brandort in Augenschein genommen. Als Brandursache konnten sie einen technischen Defekt innerhalb der Lagerhalle ...

mehr