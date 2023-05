Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw in Brake aufgebrochen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen haben am Donnerstag, 25. Mai 2023, mehrere Pkw in Brake aufgebrochen. Sie wurden in einem Fall von Augenzeugen gestört und flüchteten. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Im Uhlandweg, der Schopenhauerstraße, der Franz-Schubert-Straße, dem Kiebitzring und der Butjadinger Straße wurden insgesamt sechs Pkw durch Einschlagen einer Seitenscheibe beschädigt. In einigen Fällen wurden aus den Fahrzeugen Gegenstände entwendet. Insgesamt sind so Schäden in Höhe von ungefähr 3.000 Euro entstanden.

Anwohner aus der "Breite Straße" wurden in einem weiteren Fall gegen 01:30 Uhr durch laute Geräusche wach und sahen Personen, die sich durch einen Durchgang auf den Parkplatz einer Zeitung begaben. Als die Zeugen dort Nachschau hielten, sahen sie zwei Personen, die sich an einem geparkten Pkw zu schaffen machten. Beide flüchteten zu Fuß in Richtung Binnenhafen.

Die beiden männlichen Personen wurden beschrieben als:

1. Person:

- ungefähr 15-16 Jahre alt - ca. 160-165 cm groß - schlanke Statur - blonde Haare

2. Person:

- ungefähr 18-20 Jahre alt - ca. 180-185 cm groß - schlanke Statur - bekleidet mit einer Jacke - und einer Schirmmütze auf dem Kopf

Wer weitere Hinweise zu den beiden Personen geben kann, wird gebeten, sich unter 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen.

