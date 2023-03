POL-WHV: Identität und Eigentümer der hilflosen Schnecke geklärt

Schortens (ots) - In der Nacht zum 05.03.23 beschädigten bislang unbekannte Täter in der Menkestraße in Schortens einen, auf einem Verbindungsweg abgestellten, Blumenkübel. Des Weiteren entwendeten sie zwei Jalousienleisten, welche an der Außenmauer des Gebäudes montiert waren. Den Schaden beziffert die Polizei auf knapp 300 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können werden gebeten, sich mit der ...

