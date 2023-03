POL-WHV: Flüchtender Taxigast ermittelt

Wilhelmshaven (ots) - Am 03.03.2023 soll es gegen 17:15 Uhr in der Markstraße in Wilhelmshaven zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen gekommen sein. Als das 28-jährige Opfer mit seiner 27-jährigen Lebensgefährtin die Börsenstraße in Richtung Gerichtsstraße entlangging, wurden diese von einem bislang unbekannten Täter angerempelt. Aufgrund des Verhaltens wurde die Person angesprochen und gefragt, was ...

mehr