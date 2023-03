Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Auseinandersetzung in der Marktstraße

Wilhelmshaven (ots)

Am 03.03.2023 soll es gegen 17:15 Uhr in der Markstraße in Wilhelmshaven zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen gekommen sein.

Als das 28-jährige Opfer mit seiner 27-jährigen Lebensgefährtin die Börsenstraße in Richtung Gerichtsstraße entlangging, wurden diese von einem bislang unbekannten Täter angerempelt. Aufgrund des Verhaltens wurde die Person angesprochen und gefragt, was sein Verhalten solle und der Unmut darüber wurde geäußert

In Folge dessen entstand eine verbale Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Täter ein Opfer körperlich angriff, wodurch es leichte Verletzungen erlitt. Während der fußläufigen Flucht in Richtung Gerichtsstraße beleidigte der Täter zudem die beiden Opfer.

Der Täter soll wie folgt aussehen:

- männlich - ca. 170 cm groß - ca. 40 Jahre alt - Glatze - graues T-Shirt - schwarze Hose

Die Polizei Wilhelmshaven bittet Bürgerinnen und Bürger, die Angaben zum Sachverhalt machen können, um Kontaktaufnahme unter: 04421/942-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell