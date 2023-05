Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Alkoholisierter Pkw-Fahrer in der Gemeinde Ganderkesee +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Mittwoch, 24. Mai 2023, die Polizei verständigt, weil vor ihm ein offensichtlich betrunkener Pkw-Fahrer unterwegs war.

Der Zeuge befuhr gegen 20:20 Uhr zunächst die Autobahn 28 in Richtung Oldenburg und stellte bei einem vorausfahrenden Ford unsichere Fahrmanöver fest. An der Anschlussstelle Ganderkesee-Ost verließ der Fahrer die Autobahn 28. Er setzte die Fahrt zunächst auf der Almsloher Straße und später auf der Elmeloher Straße in Richtung Bookholzberg fort. Die zwischenzeitlich verständigte Polizei stoppte den Ford auf der Straße "Am Hünengrab". Der 53-jährige Fahrer aus der Gemeinde Ganderkesee schien stark alkoholisiert zu sein. Die Durchführung eines Atemalkoholtests war nicht möglich.

Weil der 53-Jährige andere Verkehrsteilnehmer durch sein Fahrverhalten zu Bremsmanövern zwang, wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Ihm musste eine Blutprobe entnommen werden. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um weitere Angaben von Zeugen, die das Fahrverhalten auf der B75 und der Autobahn 28 ebenfalls beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04431/941-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell