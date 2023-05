Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brand auf dem Gelände eines Fahrradgeschäfts in Brake +++ ERGÄNZUNG Brandursache

Delmenhorst (ots)

Nach dem Brand einer Lagerhalle eines Fahrradhandels in der Golzwarder Straße in Brake haben Brandursachenermittler der Polizei Brake zusammen mit einem Brandsachverständigen den Brandort in Augenschein genommen.

Als Brandursache konnten sie einen technischen Defekt innerhalb der Lagerhalle ermitteln. Aufgrund des Schadensausmaßes konnte der Brandherd nicht näher rekonstruiert werden. Nach Abschluss der Maßnahmen vor Ort gaben sie den Brandort wieder frei.

+++ Pressemitteilung von Dienstag, 16. Mai 2023 +++

Über den Notruf der Feuerwehr wurde am Dienstag, 16. Mai 2023, gegen 10:00 Uhr, der Brand einer Lagerhalle in der Golzwarder Straße in Brake gemeldet. Es kam zu einer erheblichen Rauchentwicklung.

Zur Brandbekämpfung wurden 63 Einsatzkräfte der drei Freiwilligen Feuerwehren aus Brake alarmiert. Vor Ort stellten sie fest, dass eine auf dem Grundstück eines Fahrradhandels befindliche Lagerhalle brannte. Die freistehende Halle wurde im weiteren Verlauf durch die Flammen zerstört. Ein Übergreifen auf das benachbarte Hauptgebäude konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Anwohner wurden mit Rundfunkdurchsagen vor der Rauchentwicklung gewarnt. Die Polizei sperrte die Golzwarder Straße zwischen der Weserstraße und dem Rosenburgring.

Im Anschluss an die Löscharbeiten begannen die Ermittlungen zur Brandursache. Für diese Zwecke wurde eine Beschlagnahme des Brandortes ausgesprochen. Angaben zur Ursache und dem entstandenen Schaden sind noch nicht möglich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell