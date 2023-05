Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zeugin verhindert Diebstahl in einem Discountmarkt in Wildeshausen +++ Warnhinweis der Polizei

Delmenhorst (ots)

Eine aufmerksame Zeugin hat am Donnerstag, 25. Mai 2023, gegen 13:40 Uhr, einen Diebstahl in einem Discountmarkt in Wildeshausen verhindert. Eine Person wurde gestellt, eine verdächtige Person konnte fliehen.

Die Zeugin hielt sich in dem Discountmarkt im Westring im Bereich der Kühltruhen auf und beobachtete von dort, dass eine weibliche Person neben der späteren Geschädigten stand. Als die 84-Jährige kurz abgelenkt war, versuchte die weibliche Person, eine Handtasche aus deren Rollator zu entwenden. Die Zeugin machte lautstark auf den bevorstehenden Diebstahl aufmerksam und verhinderte dadurch die weitere Ausführung. Den Weg zum Rollator versperrte ihr aber eine mögliche Mittäterin. Die Frau, die die Handtasche entwenden wollte, wurde bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Gegen die 28-Jährige aus Gelsenkirchen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Die mögliche Mittäterin entfernte sich aus dem Discounter und konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Frau wurde als

- ungefähr 160 cm groß - von kräftiger Statur - dunkle Haare zum Dutt gebunden - bekleidet mit einer hüftlangen Jacke

beschrieben.

Wer weitere Angaben zum Tathergang oder der flüchtigen Frau machen kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen. Außerdem weist die Polizei wiederholt darauf hin, dass Wertsachen zwingend am Körper getragen und nie aus den Augen verloren werden sollten.

