Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - WhatsApp Betrug - Senior um 1.500 Euro betrogen

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Mittwoch (25.01.) erstattete ein 82-Jähriger aus Bergisch Gladbach Anzeige bei der Polizei, nachdem er auf einen Betrug über den Messengerdienst WhatsApp hereingefallen war.

Am Vortrag bekam er demnach eine WhatsApp Nachricht einer ihm unbekannten Nummer, in der sich eine fremde Person als sein Sohn ausgab. Nach einer kurzen Unterhaltung bat er den Senior darum eine Rechnung zu begleichen, was er auch kurzerhand tat. Insgesamt rund 1.500 Euro überwies er auf das ihm beschriebene Konto. Als er seinen tatsächlichen Sohn wenig später anrief, fiel der Betrug auf.

Zudem ist es auch in Odenthal und in Bergisch Gladbach-Lückerath zu Betrugsversuchen gekommen. In beiden Fällen wurden Senioren im Alter von 85 Jahren von falschen Polizeibeamten angerufen, die unter einer frei erfundenen Geschichte die persönlichen Daten erlangen sowie Angaben zu Geldvermögen und Wertgegenständen einfordern wollten.

Die Senioren erkannten den jeweiligen Betrugsversuch jedoch und beendeten das Telefonat vorzeitig. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell