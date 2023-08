Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: 49 Migranten aufgegriffen

Bautzen (ots)

Am vergangenen Wochenende nahm die Bundespolizei im Stadtgebiet von Bautzen insgesamt 49 eingeschleuste Migranten aus Syrien und Algerien in Gewahrsam.

15 Syrer wurden am 4. August um 15:30 Uhr in der Zeppelinstraße, 12 Syrer sowie ein Algerier am 6. August zwischen 08:00 Uhr und 08:45 Uhr am Bahnhof und im Spittelwiesenweg, zwei Syrer und ein Algerier am gleichen Tag um 10:05 Uhr ebenfalls am Bahnhof sowie 18 Syrer am heutigen 7. August um 04:30 Uhr nahe des Krankenhauses in der Straße "Vor dem Schülertor" aufgegriffen. Die Migranten hatten alle keine den Aufenthalt legitimierende Dokumente dabei. Bei ihnen handelt es sich um männliche Personen im Alter zwischen 15 und 37 Jahren. Unter ihnen befanden sich acht Jugendliche.

Die Bundespolizei geht davon aus, dass ein Großteil auf der Balkanroute über Tschechien nach Deutschland eingeschleust wurden und die Schleuser sie mit Transportern und PKW nach Bautzen gebracht haben. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach ermittelt wegen des Einschleusens von Ausländern und weiterer Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz. Sie bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zum eventuell versteckten Absetzen der Migranten im Stadtgebiet oder auch am Stadtrand unter der Telefonnummer 03586 / 76020. Die Migranten wurden an Erstaufnahme- und Jugendeinrichtungen übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell