Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald, K 5752, Altglashütte - Neukirch) Motorradfahrer bei Sturz verletzt

Furtwangen im Schwarzwald, K 5752, Altglashütte - Neukirch (ots)

Ein 56-jähriger Motorradfahrer hat sich am Samstagabend bei einem Sturz zwischen Altglashütte und Neukirch auf der Kreisstraße 5752 eine Armfraktur zugezogen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Der Mann war gegen 18.30 Uhr mit einer 1100er Aprilia von Altglashütte in Richtung Neukirch unterwegs, als er aus bislang nicht geklärter Ursache alleinbeteiligt von der K 5752 abkam und stürzte. Hierbei zog sich der Motorradfahrer eine Fraktur am rechten Arm zu. Ein eingesetzter Rettungshubschrauber brachte den 56-Jährigen zur weiteren Behandlung in das Schwarzwald-Baar Klinikum. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell