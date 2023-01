POL-PPRP: 89-Jähriger gestorben - Vorläufiges Ergebnis der Obduktion liegt vor

Ludwigshafen (ots) - Ein 16-Jähriger versuchte am Mittwoch (18.01.2023) gegen 19.10 Uhr in einem Drogeriemarkt Im Zollhof drei Parfumflacons zu stehlen. Als er von einer 57-jährigen Angestellten angesprochen wurde, schlug er ihr mit der Faust in das Gesicht. Weitere Angestellte hielten den Jugendlichen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die 57-Jährige musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Der ...

