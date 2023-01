POL-PPRP: Einbruch in Café

Speyer (ots) - Nachtrag zur Pressemeldung vom 16.01.2023: https://s.rlp.de/PwKU8 Nach derzeitigem Stand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen ist von einem fahrlässigen Umgang mit Kleidungsstücken an einer Heiz-/Gastherme auszugehen. Bei einem Wohnungsbrand am 16.01.2023 in Speyer wurden zwei Personen leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 ...

