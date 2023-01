Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tötungsdelikt z.N. Eva GÖTZ

Freiburg im Breisgau / Fundort: zwischen Geisingen und Blumberg (Lkr. Tuttlingen) (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz

Am Sonntag, den 26. Januar 1997, fuhr die damals 26-jährige Biologie-Studentin Eva GÖTZ mit dem Zug von Annweiler / Pfalz über Karlsruhe zurück nach Freiburg im Breisgau. Nachdem sie um 21:08 Uhr am Hauptbahnhof in Freiburg angekommen war, dürfte Eva GÖTZ zu Fuß über die Stefan-Meier-Straße durch das Institutsviertel auf dem Nachhauseweg gewesen sein.

Hier nahmen mehrere Zeugen gegen 21:20 Uhr den Schrei einer Frau wahr und stellten in diesem Zusammenhang einen eckigen, cremefarbenen Kastenwagen mit schwarzen Kennzeichen fest, welcher am Fahrbahnrand auf Höhe der damaligen DEA-Tankstelle gegenüber der Hausnummer 109 in der Stefan-Meier-Straße abgestellt war. Das Fahrzeug wurde bereits am Nachmittag in diesem Bereich gesehen.

Es ist davon auszugehen, dass der Täter die Studentin gewaltsam in das Fahrzeug verbracht hat und dann in östliche Richtung über den Schwarzwald / Bundesstraße 31 in den Bereich Blumberg / Geisingen gefahren ist. Mehrere Zeugen bemerkten dort ab ca. 23:00 Uhr den beschriebenen Kastenwagen.

Am Montag, den 27. Januar 1997, gegen 08:45 Uhr, wurde Eva GÖTZ am Rande eines Feldweges an der Landesstraße 185 zwischen Geisingen und Blumberg (Landkreis Tuttlingen) tot aufgefunden. In der Nähe der Leichenfundstelle wurde das kastenähnliche Fahrzeug durch Zeugen letztmalig gegen 02:30 Uhr gesehen.

-Haben Sie Eva GÖTZ am Abend des 26.01.1997 im Zug von Annweiler über Karlsruhe nach Freiburg gesehen?

-Haben Sie Eva GÖTZ am 26.01.1997 nach 21 Uhr im Bereich des Hauptbahnhofs Freiburg oder des Institutsviertels gesehen?

-Wer hat am 26.01.1997 bis in die Morgenstunden des 27.01.1997 zwischen Freiburg und Geisingen / Leipferdingen verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit einem hellen Kastenwagen gemacht?

-Haben Sie am 26.01.1997 ab 23:00 Uhr im Bereich Blumberg / Geisingen Beobachtungen gemacht, die mit dem Tötungsdelikt in Verbindung stehen könnten?

-Können Sie Hinweise zu dem beschriebenen Kastenwagen geben?

-Sind Ihnen die seit der Tat fehlenden Gegenstände von Eva GÖTZ aufgefallen?

-Können Sie Hinweise zu einer Person geben, die um 1997 im Raum Freiburg beschäftigt war und einen hellen Kastenwagen gefahren hat?

-Können Sie Hinweise zu Frauen geben, die im Jahr 1997 im Bereich Freiburg aus einem hellen Kastenwagen heraus angesprochen worden sind?

Wir bitten Sie, Ihre Hinweise der Kriminalpolizei Rottweil unter +49 (0) 741 477-1111, per Mail an rottweil.kd.k1.ab-coldcase@polizei.bwl.de oder jeder anderen Polizeidienststelle mitzuteilen.

