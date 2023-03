Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Reizgas im Kinosaal versprüht

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Eine unbekannte Person versprühte am 18.03.2023, gegen 23:30 Uhr, in einem Kinosaal in der Theaterstraße in Hildesheim Reizgas. Durch das Einatmen des Stoffes klagten mehrere Besucher über gesundheitliche Probleme.

Nach bisherigen Erkenntnissen besuchten ca. 50 Personen eine Spätvorstellung in dem besagten Kino. Zu Filmbeginn versprühte eine unbekannte Person Reizgas, woraufhin alle Gäste den Saal verließen. Einige Gäste husteten stark, andere klagten über Atemnot und einige Personen hatten tränende Augen. Eine Besucherin musste von einer Rettungswagenbesatzung betreut werden, weil sie aufgrund des Vorfalls eine Panikattacke erlitt. Der Kinosaal wurde umgehend gelüftet, ein Schaden entstand nicht.

Zeugen, die Hinweise zu der unbekannten Person geben können und vor Ort noch keine Aussage getätigt haben, mögen sich bitte mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121-939-115 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell