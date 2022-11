Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221104-1: Radfahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt

Brühl (ots)

Seniorin zog sich Kopfverletzung zu

Am Donnerstagmorgen (3. November) ist eine 72-Jährige bei dem Sturz mit ihrem Fahrrad in Brühl schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Seniorin in ein Krankenhaus.

Gegen 7.30 Uhr war die Radfahrerin laut Angaben von Zeugen aus Richtung Thüringer Platz in den Kreisverkehr der Stiftstraße und der Straße "Zum Sommersberg" gefahren. Dort sei sie in Höhe eines Fußgängerüberwegs, der auf der Stiftstraße in Richtung Römer Straße liegt, mit dem Fahrrad zur Seite gestürzt. Zwei Zeugen leisteten Erste-Hilfe und verständigten die Polizei sowie Rettungskräfte. Bei dem Unfall trug die Seniorin keinen Fahrradhelm. Die Ermittlungen zur Sache hat das Verkehrskommissariat aufgenommen. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell