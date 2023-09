Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Notfallsanitäter bei Einsatz durch Patientin verletzt

Bottrop (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein Mitarbeiter der Feuerwehr Bottrop bei einem Rettungseinsatz verletzt. Um 03:38 Uhr wurde der Rettungswagen der Feuer- und Rettungswache 2 zu einem Einsatz am Kirchhellener Ring in Kirchhellen gerufen. Hier war es auf der Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Als der Notfallsanitäter des Rettungswagens eine augenscheinlich leichtverletzte 19-jährige Patientin zur weiteren Behandlung in den Rettungswagen einstiegen ließ, trat diese nach hinten aus und traf den hinter ihr stehenden Notfallsanitäter am Oberkörper. Mithilfe der Polizei konnte die Patientin anschließend auf die Trage des Rettungswagens gelegt werden, wobei sie weiterhin massive Gegenwehr leistete. Zudem beleidigte sie die anwesenden Einsatzkräfte mehrfach.

Da eine eingehende Untersuchung der Patientin aufgrund ihres unkooperativen Verhaltens nicht durchgeführt werden konnte, wurde die Patientin zum Ausschluss schwererer Verletzungen ins Krankenhaus transportiert. Dabei begleitete die Polizei den Transport. Der verletzte Notfallsanitäter begab sich nach Abschluss des Einsatzes ebenfalls in ärztliche Behandlung. Bei ihm wurden leichte Verletzungen im Brust- und Schulterbereich festgestellt. Er konnte den Dienst nicht wiederaufnehmen, die Besetzung des Rettungswagens auf der Feuer- und Rettungswache 2 wurde durch einen Kollegen der Feuer- und Rettungswache 1 übernommen.

Durch die Stadt Bottrop wird Strafanzeige gegen die Angreiferin gestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Hergang aufgenommen. (Du)

