POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Zeugenaufruf nach Trunkenheitsfahrt

Schöppingen (ots) - Tatort: Schöppingen, Feuerstiege; Tatzeit: 03.11.2022, 03:40 Uhr; Mutmaßlich in Brand gesetzt haben Unbekannte ein weiteres Fahrzeug in Schöppingen. Zu dem Geschehen kam es in der Nacht zum Donnerstag. Gegen 03.40 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei zur Feuerstiege aus. Der Mercedes Sprinter brannte komplett aus. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion 1 in Borken: Tel. ...

mehr