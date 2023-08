Feuerwehr Bottrop

FW-BOT: Unruhiger Samstag-Vormittag für die Feuerwehr Bottrop.

Bottrop (ots)

(S/Be) Die Feuerwehr Bottrop wurde gegen 06:35 Uhr zu einem Gewerbetrieb an der Brakerstraße gerufen. Dort war es in einem Teilbereich einer Lagerhalle zu einem Brandereignis gekommen. Da sich Rauch in einem großen Teil des Gebäudes ausgebreitet hatte und zunächst nicht klar war, welches Ausmaß das Feuer angenommen hatte, wurde zusätzlich zum Löschzug der Berufsfeuerwehr eine Einsatzstichworterhöhung um zwei weitere Freiwillige Feuerwehren (Boy, Vonderort) sowie eine weitere Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Kirchhellen, durchgeführt. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Die Entrauchungsmaßnahmen dauerten aufgrund der Hallengröße noch ca. 1,5 Stunden an. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Um 10:37 Uhr wurde die Feuerwehr dann zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einer Tiefgarage im Innenstadtbereich alarmiert. Parallel meldeten sich Anrufer bei der Feuerwehrleitstelle, dass vor Ort eine Rauchentwicklung stattfinde. Es stellte sich schließlich heraus, dass ein PKW innerhalb der Tiefgarage in Brand geraten war. Das Feuer wurde durch Passanten mittels Feuerlöscher versucht zu löschen. Schließlich konnte die Brandbekämpfung durch die Feuerwehr zeitnah abgeschlossen werden. Die Entrauchungsarbeiten der weitläufigen Tiefgarage dauerten ca. 1,5 Stunden. Die Berufsfeuerwehr Bottrop wurde von drei Freiwilligen Feuerwehren (Boy, Eigen, Vonderort) sowie einer zweiten Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Kirchhellen unterstützt. Verletzt wurde auch hier niemand.

Zu den oben erwähnten Einsätzen gab es noch mehrere Einsätze für den Rettungs- sowie Krankentransportdienst.

Original-Content von: Feuerwehr Bottrop, übermittelt durch news aktuell